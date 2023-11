Dopo lo scandalo da cui è stato travolto, Andrea Giambruno avrebbe lasciato la sua casa e starebbe attraversando un periodo difficile.

Andrea Giambruno è stato avvistato da Chi mentre rincasava nel suo nuovo appartamento, preso nel quartiere del Torrino e a poca distanza da dove sono rimaste ad abitare Giorgia Meloni e la figlia Ginevra.

Secondo il settimanale Alfonso Signorini, il giornalista sarebbe apparso “provato e infelice” mentre rientrava nell’appartamento e, dopo lo scoppio dello scandalo che ha travolto la sua vita privata e la sua carriera, Giambruno ha preferito non rompere il silenzio.

Andrea Giambruno: il trasloco e le indiscrezioni

Andrea Giambruno continua ad occuparsi assiduamente di sua figlia Ginevra ma, dopo i fuorionda shock resi noti da Striscia la Notizia, Giorgia Meloni ha annunciato la fine della loro storia e il giornalista si è sbrigato a trovare una nuova casa.

Dopo lo scandalo Giamrbuno non ha rilasciato dichiarazioni, e in tanti si chiedono se prima o poi interverrà in merito alla vicenda. Nel frattempo l’ex compagno della premier si sarebbe sistemato in un pied-à-terre a breve distanza dalla casa da lui condivisa con la Meloni e la figlia (e che gli consentirà di vedere facilmente Ginevra ogni volta che vuole).

In tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari e se il giornalista rompere il silenzio in merito alla sua vita privata e allo scandalo da cui è stato travolto. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e non sono emersi ulteriori particolari.

