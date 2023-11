Alessandra Mastronardi ha svelato che non sarebbe tornata ad un’ipotetica reunion dei Cesaroni, e ha replicato alle critiche nei suoi confronti.

Alessandra Mastronardi ha svelato che non parteciperebbe a un’ipotetica reunion de I Cesaroni e, a seguire, è stata bersagliata da una valanga di critiche da parte dei fan del programma. L’attrice ha quindi replicato via social e, in merito alle critiche in circolazione, ha precisato:

“Alla domanda se sarei stata presente alla reunion possibile della serie ho risposto di no. Sono e sarò sempre grata e fiera di aver fatto una serie così importante come “I Cesaroni””, e ancora: “Come si può cambiare una società quando la violenza verbale è tollerata e accettata da tutti? Quando ci si scagli contro un altro essere umano senza chiedersi che tipo di reazione possa suscitare una reazione del genere? Con quale coraggio ci si eleva giudici della vita degli altri? La nostra società ha ancora così tanto da imparare… se solo ci si amasse un po’ di più”.

Alessandra Mastronardi: la replica alle critiche

Alessandra Mastronardi è stata bersagliata da una valanga di critiche da parte dei fan dei Cesaroni dopo che, al Corriere della Sera, ha precisato che non avrebbe preso parte ad una ipotetica reunion tv della famosa fiction tv.

“I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l’asticella. Non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast”, aveva detto al Corriere della Sera in merito alla fiction che l’ha resa famosa.

L’attrice, che è da poco convolata a nozze con il dentista Gianpaolo Sannino, ha replicato contro chi l’ha presa di mira per la sua decisione e in tanti, sui social, l’hanno lodata per le sue parole. Sono tantissimi i fan dei Cesaroni che sperano in una riunion televisiva dello show, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

