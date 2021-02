Andrea e Nicolò Zenga, l’incontro al GF Vip 5: “Io e te siamo una cosa sola” (video)  

Stasera, nel corso della trentaseiesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, lunedì 1 febbraio 2020, c’è stato il confronto tra Andrea e Nicolò Zenga dopo l’arrivo di papà Walter in casa (Qui, il video):

Nicolò: “Ti voglio bene è la cosa più semplice e importante. Sono fiero di te. Sei il migliore. Sono emozionato, è da tanto tempo che non ci vediamo. Vederti come negli ultimi giorni, mi ha fatto star male. non devi stare così, Devi divertirti, devi farti conoscere per quello che sei. Non devi preoccuparti di me, di mamma. Al fuori ci pensiamo noi. Ci stai rendendo fieri”.

Andrea: “Ti ho pensato tanto in questi giorni. Sappiamo noi cosa abbiamo passato. Hai sofferto, mi hai sempre protetto in tutto”.

Nicolò: “Io e te siamo una cosa sola. Non esiste uno che scavalca l’altro. E’ come se fossi qua dentro con te. Vivo tutte le emozioni, insieme a te. Siamo orgogliosissimi di te. E’ una cosa indescrivibile, sapevamo che ti fossi fatto conoscere per quello che sei. Sei una forza. A Capodanno ti dissi che ti vediamo meglio di quanto ti vedi tu. Ed è così”.

Il fratello maggiore ha commentato, per la prima volta, il confronto tra il padre ed il terzogenito:

Nicolò: “Abbiamo gli stessi pensieri. Ragioniamo allo stesso modo. Ho apprezzato lo slancio. Avrei sperato in un atteggiamento diverso. Io voglio dare il beneficio del dubbio e apprezzo il gesto. Non soffermandomi sulle piccole cose”.

Andrea: “Se lui è felice io sono felice con lui. Quello che faremo lo faremo sempre insieme”.

Nicolò: “Non vedo l’ora di vederti fuori”.