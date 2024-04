Di nuovo sui social di Nicholas Borgogni dopo l’eliminazione da Amici. Il ballerino ha parlato di come stia vivendo il ritorno alla normalità.

Indubbiamente tra i ragazzi maggiormente apprezzati, almeno a livello umano, dell’edizione ancora in corso di Amici, c’è stato Nicholas Borgogni che, al netto della recente eliminazione dal programma, ha comunque fatto un bellissimo percorso di crescita. Il giovane è tornato a parlare sui social spiegando ai fan come stia affrontando il ritorno alla normalità dopo la vita nella scuola.

Amici, Nicholas torna sui social

Attraverso alcune domande dei fan, Nicholas ha raccontato come siano questi giorni di rientro a casa dopo l’esperienza nella scuola: “Sto iniziando a riprendere i ritmi e a tornare a lezione! Ovviamente non è semplice, ho molta nostalgia al momento di quello che è vissuto, ma sono contento di come sia andata. I prossimi progetti? Studiare, studiare e studiare… Sognare e credere in se stessi non è mai sbagliato. Sogno di vivere di danza, sempre! Cosa penso prima di una performance? Varia ogni volta in base a quello che devo fare. L’unica cosa che faccio sempre è cercare di entrare nel mondo che devo rappresentare”, ha scritto il ragazzo rispondendo alle curiosità degli utenti.

Il primo pensiero dopo l’eliminazione

Appena uscito dalla scuola, lo stesso ballerino aveva condiviso un lungo post su Instagram con diversi ringraziamenti e sensazioni a caldo: “È stato lungo, difficile e a tratti sembrava impossibile, ma mi ha regalato tantissime emozioni, gioia, risate e insegnamenti. Amici è una famiglia vera e propria e la sua più grande forza è chi ci sta dietro, grandi professionisti, ma soprattutto grandissime persone. Non c’è mai stato un giorno in cui mi è mancato qualcosa, da un sostegno, da qualcosa di materiale, ad un sorriso e lo facevano 24h su 24h”, le prime parole.

Dopo una lunga serie di ringraziamenti, poi: “[…] Adesso mi aspetta una nuova vita e sono pronto per affrontarla!”, aveva scritto il ragazzo.

