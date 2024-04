Nuova esperienza da opinionisti a L’Isola dei Famosi per Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Ecco le loro “intenzioni” verso i naufraghi.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024 vedrà diverse novità ad iniziare dalla conduzione, affidata a Vladimir Luxuria, ma anche agli opinionisti che saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. I due sono stati protagonisti di una bella intervista a Chi nella quale hanno svelato come si comporteranno con i naufraghi.

Bruganelli-Maltese pronti per L’Isola dei Famosi

La nuova coppia di opinionisti ha svelato in anteprima come ha intenzione di comportarsi e rapportarsi con i concorrenti de L’Isola. Per Maltese, noto giornalista del Tg5, si tratta del primo approccio a questo tipo di show: “Sarò me stesso e sarò molto diretto”, ha tenuto a esordire l’uomo.

“Vado con curiosità e con la voglia di divertirmi. Farò domande, dirò quello che penso e cercherò di dare il mio contributo per fare emergere le storie dei protagonisti. Che consigli darei ai naufraghi? Il mio consiglio è giocare questa partita con impegno, non mollare quando ci saranno momenti difficili, sapendo che è soltanto una parentesi, ma che certamente può essere arricchimento. Un modo per mettersi alla prova e per scoprire lati del proprio carattere che non si pensava di avere”.

Anche la Bruganelli, già opinionista al Grande Fratello, ha detto la sua: “Dipenderà dalla personalità dei concorrenti, dai comportamenti e dalle dinamiche. Nelle mie precedenti esperienze sono stata in alcuni casi divisiva, a volte severa, a volte più morbida”.

Elenoire Casalegno inviata: le emozioni

Se da una parte Bruganelli e Maltese saranno in studio, direttamente in Honduras ci sarà, invece, Elenoire Casalegno. A Tv, Sorrisi e Canzoni, la donna ha spiegato: “Perché mi hanno scelta? Mi sono posta la stessa domanda (ride ndr). Forse perché sono abbastanza ‘rock’n’roll’ per accettare, perché mi piacciono le sfide e sono folle quanto basta”.

Su eventuali consigli ricevuti da Luxuria: “Siamo due veterane, consapevoli dell’avventura che stiamo per vivere. La parola d’ordine è: ‘divertimento’”.

