Arrivo in Ferrari e maxi festa “in grande”: Federico Fashion Style ha deciso di fare le cose in grande in vista del nuovo progetto.

Ha scelto di fare le cose in grande stile e non poteva essere altrimenti, visto il suo nome. Federico Fashion Style è pronto ad una nuova avventura con il suo programma ‘Il Salone delle Celebrità’. In vista della nuova stagione, rinnovata, il parrucchiere dei Vip ha deciso di organizzare un mega party al quale è arrivato con una favolosa supercar: una Ferrari.

Federico Fashion Style, super party e arrivo in Ferrari

Sui social, Federico ha condiviso diverse stories nelle quali ha fatto vedere la serata organizzata. Si è trattato di una cena di presentazione del nuovo format tv di cui è protagonista.

Al suo arrivo, Lauri ha destato grande clamore giungendo sul posto, il Gus, con tanto di Ferrari rossa – probabilmente noleggiata – che, però, non ha guidato lui (almeno stando alle foto). Con il parrucchiere dei Vip, presenti anche i suoi genitori con cui l’uomo ha uno splendido rapporto.

Riparte Il Salone delle Celebrità

Sulla partenza de ‘Il Salone delle Celebrità’, Federico ha voluto dire: “Sono felice di annunciare il debutto della mia nuova trasmissione televisiva, ‘Il Salone delle Celebrità’, la versione vio dello storico format, che segna un emozionante capitolo nella mia carriera, dopo il successo straordinario de ‘Il Salone delle Meraviglie’. Dopo cinque stagioni indimenticabili e quattro anni di incredibili esperienze, è giunto il momento di dare vita ad una nuova serie, in grado di regalare ancora più divertimento, emozioni e tanti scoop”.

In questo senso, infatti, al format di Lauri prenderanno parte “le celebrità”. Tra loro Alba Parietti, Giacomo Urtis, Alex Belli, Valeria Marini e tante altre persone che, tra l’altro, hanno fatto parte dello spot pubblicitario condiviso dallo stesso Lauri su Instagram.

Di seguito anche un post Instagram del parrucchiere dei vip riguardo la nuova edizione de Il Salone delle Celebrità:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG