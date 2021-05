Amici 20, chi sarà il vincitore… per gli scommettitori?

‘Amici 20’ arriva alla finalissima, in programma, stasera, sabato 15 maggio 2021, in prima serata, su Canale 5: i cantanti Sangiovanni, Aka7even e Deddy e i ballerini Giulia Stabile e Alessandro Cavallo dovranno affrontare una serie di sfide che decreteranno il vincitore del talent show di Maria De Filippi.

Il favorito della vigilia è Sangiovanni: leader delle classifiche con la sua “Lady”, su Planetwin365 è offerto a 1,63, mentre per Snai e Stanleybet il successo sale a 1,70. Secondo posto sul podio per Giulia, che si gioca a 2,25 su Snai (la quota sale a 2,30 su PlanetWin365 e a 2,40 su Stanleybet).

Per i trader, la sorpresa è il cantante Aka7even che ha conquistato il Disco d’oro con “Mi manchi”: la vittoria si gioca a 5,50 su PlanetWin365, per Stanleybet vale 6 volte la posta e per Snai si sale a 6,50.

In salita invece il giovane Deddy, che ha scoperto di essere il quinto finalista dopo aver abbandonato la casetta, convinto di essere stato eliminato a un passo dall’ultima puntata: il successo è lontano a 9,00 su Stanleybet, per Snai la quota sale a 10 volte la scommessa, su PlanetWin365 è invece offerto a 11,00. Anche il ballerino Alessandro mette d’accordo gli analisti, che lo piazzano all’ultimo posto sul tabellone: Stanleybet quota la vittoria a 30,00, Snai la offre a 33,00, PlanetWin365 la piazza a 34,00