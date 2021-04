Samuele Barbetta è uno dei protagonisti del serale di Amici 20, il talent show di Maria De Filippi, in onda ogni sabato sera su Canale 5.

Il ballerino 23enne proveniente da Padova fa parte della squadra capitata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Come abbiamo visto nel corso dell’ultima settimana, nei daytime di Amici, Alessandra Celentano, dopo essere riuscita nell’intento di far eliminare Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, ha puntato il mirino proprio contro Samuele, criticando la sua scarsa versatilità su stili di danza che non gli appartengono.

La Celentano ha anche accusato la conduttrice, Maria De Filippi, di tenere il ballerino sotto una campagna di vetro, facendolo improvvisare spesso, un’iniziativa appoggiata dalla stessa Peparini.

Il pensiero di Alessandra Celentano è stato sottoscritto da alcuni telespettatori di Amici. Qualcuno, però, deve aver esagerato con i toni e con i contenuti perché il padre di Samuele Barbetta, il signor Angelo, si è arrabbiato, leggendo alcuni commenti.

Angelo Barbetta, quindi, ha deciso di replicare duramente ai “leoni di tastiera” con il seguente messaggio: