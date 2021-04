Commozione a Supervivientes per Valeria Marini. La giunonica soubrette ha ricevuto la sorpresa di sua madre Gianna Orrù, che si è collegata con la Palapa.

Il conduttore del reality show, Jorge Javier Vasquez, ha parlato della truffa che ha visto come vittima proprio la genitrice di Valeria. In particolare, la donna avrebbe accusato il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo di averle sottratto 325mila euro.

Valeria Marini ha dichiarato:

“Sono preoccupata per mia madre perché sta uscendo da un periodo molto difficile. Anche per me è stato difficile ed è per questo che ho deciso di partecipare a Supervivientes. E’ stato un modo per recuperare le forze. Per me mia madre è tutto. Ha passato un periodo difficile. La sua salute va bene ma sono stati tre anni molto duri”

Una volta in collegamento, Gianna Orrù ha detto:

“Va tutto bene. Sto bene. Troverai grandi notizie quando tornerai in Italia. Devi essere serena. Sei una donna a tutti gli effetti e devi dimostrare il tuo valore. Voglio vederti sempre forte”

A Le Iene il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo, rinviato a giudizio dopo la denuncia da parte della madre di Valeria Marini si è difeso così con la trasmissione televisiva Le Iene di Italia 1:

“La signora Gianna Orrù aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me”. “Siccome io non ci sono stato allora lei si è inventato tutto”

Nel servizio a cura di Filippo Roma e Marco Occhipinti, la signora fa ascoltare una delle note audio dell’uomo, come per esempio “Io nella vita non ho mai incontrato una donna come te. Nel senso che oltre a essere efficiente intraprendente in gamba in tutti i sensi non ho altri aggettivi da aggiungere anche se ne vorrei aggiungere altri mille, quindi perfetto, sei veramente in gamba”, mandata il 22 marzo 2018.

Foto: account Instagram Valeria Marini