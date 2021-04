Nell’undicesimo appuntamento dell’Isola dei Famosi, Gilles Rocca ha ricevuto un regalo da parte di suo padre. Per introdurla, Ilary Blasi ha mandato in onda un filmato in cui il naufrago – durante un confessionale – parla di suo padre con parole piene d’affetto e con le lacrime agli occhi:

Mio padre significa tutto, è la mia vita, la persona più buona che conosco. Spero di diventare anche solo l’1% di quello che mio padre è per me per i miei figli. Pensare che un giorno non ci sarà più mi devasta l’anima ogni giorno. Penso che ogni giorno che non passo con mio padre e mia madre è un giorno perso. Lui è una roccia, è forte, però è sempre un uomo grande e io ho tanta paura di perderlo. Lo amo più della mia vita.

Adelio (nome del papà di Gilles) ha voluto far sentire la sua voce e la sua vicinanza a suo figlio rispondendogli con un video in cui vengono mostrate immagini di un Gilles bambino, sempre a fianco dell’uomo che lo ha cresciuto:

Di solito sei tu che mi fai delle sorprese, mi mandi bei messaggi e mi dai lunghi abbracci. Stavolta voglio essere io a fartela. La fortuna è solo mia perché ho avuto dalla vita il figlio che ho sempre desiderato. I tuoi sorrisi sono sempre stati la mia forza, oggi non posso che dirti grazie perchè hai il dono di far sentire chi ami al centro del tuo cuore. Mi manchi anche come amico e collega, mi manchi perché sei tutto per me.

Padre e figlio hanno parlato in studio (Qui il video). Adelio: “Devi essere forte, devi sorridere e vedrai che tutto andrà bene. Fidati di quello che ti dico”. Gilles ha poi colto l’occasione per chiedere come sta la sua fidanzata Miriam Galanti: “Mi ama ancora?” Adelio risponde: “Certo, non sono mica un paio di mesi a mettere…”