Valeria Marini, la mamma Gianna Orrù: "Mi ha dato tante gioie"

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 luglio 2020

Mamma Gianna Orrù fa una sorpresa a Valeria Marini durante una diretta tv

Valeria Marini, ospite, oggi, 23 luglio 2020, di C'è tempo per..., la trasmissione del mattino di Rai1 condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini, ha ricevuto la gradita sorpresa della mamma, Gianna Orrù, in collegamento dalla propria abitazione. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, dopo tanto tempo, è tornata in televisione per tessere le lodi della figlia:

Orrù: "Era una meraviglia. Poi è cresciuta. Ma da bambina era meravigliosa. Era una bambina bella, buona, allegra, vivace ma non eccessiva. Non l'ho mai sentita piangere da piccola. Eri la gioia fatta persona. Poi si cresce, vengono i problemi e si cambia".

La madre della showgirl sarda, in questa particolare occasione, ha voluto ringraziarla pubblicamente per il sostegno e la vicinanza fisica ed emotiva in un periodo non facile, in cui sta combattendo una grossa battaglia:

"Ascolta, non sempre, ma abbastanza. Valeria mi ha dato tante gioie. E' molto presente nella mia vita soprattutto in questo periodo in cui sto affrontando un grosso problema. Se non avessi avuto Valeria al mio fianco, in questo momento, non so come avrei affrontato tutto ciò. Non sono ancora uscita fuori. Gliene sono riconoscente".