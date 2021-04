L’ultima eliminata, Martina Miliddi, parla dei rapporti con il cantanta Aka7even dopo l’uscita dal talent show di Canale 5.

La ballerina Martina Miliddi e il cantante Aka7even di Amici si sono salutati poco meno di una settimana fa. La ballerina ha fatto i bagagli dopo l’eliminazione che le è costata la fine della sua avventura nel talent show condotto da Maria de Filippi. Il suo percorso è stato certamente fatto di ballo, tanta fatica, apprendimento, sfide e anche polemiche con la temuta Maestra Alessandra Celentano, ma non solo!

Il cantante Aka7even (ancora in ballo per la vittoria finale) ha avuto una sorta di infatuazione per la bella ballerina sarda e non ne ha fatto mai un segreto, ammettendo di essere persino quasi innamorato di Martina. Più volte Martina e Aka7even hanno lasciato il sospetto che corresse più di una semplice amicizia, proprio il cantante le disse: “Ci sei solo tu. Io con te sto proprio bene, ti cerco perché sto bene e ti cerco perché sono innamorato“. Le cose sembravano andare più verso un vero rapporto di fidanzamento, poi le cose non sono proseguite nel modo in cui desiderava Aka…forse.

Già, perché in effetti di loro non si è mai capito come sono proseguiti i rapporti. Si sa realmente poco di quello che può essere successo, ma in tanti si sono chiesti dove stava andando a parare il loro affetto. Ora che Martina è tornata in possesso dei suoi social liberamente, per prima cosa ha voluto aprire una diretta instagram per parlare con i suoi fans che – com’era prevedibile – hanno immediatamente domandato qual è la situazione reale con Aka7even.

