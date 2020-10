Amedeo Goria ha definito sua figlia Guenda “bipolare”? “Mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare, come con tutti gli altri uomini che frequenta” erano state le sue parole rilasciate a Nuovo Tv. L’estratto di questa un’intervista è stato mostrato al “Grande Fratello Vip” e ha fatto esplodere sia Maria Teresa Ruta che Guenda Goria. “Il Grande Fratello è un meraviglioso show di sentimenti. Maria Teresa si è sentita attaccata nel momento in cui sembrava che io avessi attaccato sua figlia. Lei è una grande donna. Secondo me lei ha esagerato un po’. E’ partita in quarta, magari era nervosa: forse lo stare un mese e mezzo in una casa ha portato a questa sua scarica“, ha raccontato il giornalista a Pomeriggio 5.

Amedeo Goria chiarisce le sue parole

Dopodiché l’ex marito di Maria Teresa ha voluto chiarire le sue parole, che secondo lui sono state fraintese:

“Vorrei spiegarmi meglio. Ho rilasciato due interviste. La prima era un invito a Guenda di fare bene al Grande Fratello e parlavo delle mie mancanze di quando ero più giovane. Ne ho sempre parlato pubblicamente e ho sempre cercato di recuperare il rapporto con lei. Dopodiché ho rilasciato un’altra intervista in cui, per non elogiare e basta Guenda, allora ho provato a tirare fuori anche le ‘spigolosità’ del suo carattere. Ho detto che, come tutti noi, anche lei ha delle angolature, dei lati più estremi. Ho parlato di due poli del suo carattere: da un lato ha una dolcezza sconfinata, una tenerezza addirittura commovente, dall’altro ha degli aspetti di grande forza e tenacia, addirittura anche di durezza. Noi a volte litighiamo, ci confrontiamo e anche lei mi attacca. Questo fa parte del confronto. Lei non è bipolare, se si intende per bipolare un disturbo. Sono stato frainteso. C’è stata una cattiva interpretazione da parte della gente, mi spiace. Guenda sta benissimo. A volte è dolcissima, ma sa arrabbiarsi e lo sta dimostrando”.

Amedeo Goria ha anche annunciato di voler far recapitare una lettera alla figlia, che probabilmente verrà letta nel corso della puntata di venerdì 30 ottobre.