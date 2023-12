Il conduttore del GF Alfonso Signorini ha presentato la sua linea di skin care sottolineando anche il rapporo con la chirurgia estetica.

Ha scelto di tentare una nuova strada lavorativa Alfonso Signorini con una sua linea di prodotti di skin care che porta il nome ‘Fluid’. Il conduttore del GF ha colto l’occasione sulle pagine di Chi di parlare proprio di questa nuova avventura ma anche del rapporto con il suo fisico e la chirurgia estetica.

Alfonso Signorini e la chirurgia estetica

Partendo proprio dal lancio della sua linea di prodotti, Signorini ha spiegato: “Questa è una passione che ho da un po’, almeno da quando ho visto le mie prime rughe e ho preso coscienza che avrei dovuto fare qualcosa per il mio viso”.

E ancora: “Se guardo gli effetti della skin care che sto utilizzando da un anno, perché nel frattempo l’ho testata, i risultati sono ottimi, visto che non ho fatto ricorso ad altri rimedi estetici”. E su possibili ritocchini: “Ma mai nella mia vita! Giuro, sono terrorizzato dagli aghi e dalla chirurgia estetica non per preconcetti ideologici, ma semplicemente perché me la faccio sotto!”.

Sui suoi segreti di bellazza, il presentatore ha aggiunto: “Sono un abitudinario e la mia skin care dura almeno 10 minuti. Faccio tutti i passaggi bene. Tanto è vero che ho fatto mettere i numeri nei prodotti della mia linea”. A proposito del suo fisico poi: “Non mi piaccio, devo dire la verità, sono molto critico. Diciamo che il viso mi piace, è il resto che non mi piace… Comunque sul viso posso ancora migliorare”.

Di seguito anche il post Instagram con cui il presentatore del GF aveva già presentato la sua linea di skin care:

