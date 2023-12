Lezione e giudizi ad Amici con Alessandra Celentano protagonista. La maestra ha perso la pazienza con un allievo. Ecco cosa è successo.

Una lezione a sorpresa per tutti i ballerini di Amici voluta dalla maestra Alessandra Celentano si è presa la scena nel corso del daytime odierno del programma. La prof ha deciso di valutare i danzatore sulla base di determinati parametri. I suoi voti hanno fatto scattare uno studente che ha reagito durante le spiegazioni generando, di conseguenza, la forte presa di posizione dell’insegnante.

Alessandra Celentano perde la pazienza ad Amici

Come detto, nel corso del daytime odierno di Amici, la maestra Celentano ha deciso di valutare tutti i ballerini per comprenderne la versatilità e non solo. Gli allievi sono stati giudicati su diversi parametri. Tra quelli a ricevere i maggiori rimproveri c’è stato Nicholas.

Il ragazzo, studente del prof Todaro, dopo l’ennesimo voto basso e commento negativo, però, ha perso la pazienza iniziando a rispondere alla maestra. Prima in tono ironico e poi in modo più arrabbiato. Va detto, però, sempre entro certi limiti di educazione.

Questa situazione è stata prima accettata dalla professoressa ma poi, all’ennesima battuta, ecco la reazione: “Senti Nicholas, ora basta. Io sto facendo lezione. Devi stare zitto. Devi stare zitto mentre io faccio lezione”.

L’insegnante ha quindi rimproverato l’allievo che, dopo la lezione, si è ulteriormente sfogato in casetta con i compagni: “Io non ce la faccio a sentire sempre commenti negativi su di me. Ora basta davvero”.

Al netto di queste parole, alcuni suoi compagni gli hanno fatto presente che, dopo un inizio ironico, anche lui era andato un po’ oltre nei commenti e, quindi, la reazione della prof è stata giustificata. Almeno in questa circostanza.

Di seguito anche un post su X del programma con le prove a cui la maestra ha sottoposto gli allievi:

La maestra Celentano ha assegnato i suoi voti a “Definizione e tonicità muscolare”, “Collo del piede”, “Morbidezza e flessibilità della schiena” e adesso tutti i ballerini sono valutati sulle “aperture” #Amici23 pic.twitter.com/VAFGh0Eky7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 6, 2023

