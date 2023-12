La storia molto movimentata con Daniele Dal Moro ma anche l’amicizia nata con Antonella Fiordelisi: tutta la verità di Oriana Marzoli.

Una storia nata al Grande Fratello e proseguita poi anche dopo, non senza diversi tira e molla. Stiamo parlando di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che, dopo l’ennesima litigata sono tornati di nuovo insieme. A Turchesando su Cusano Italia Tv, la modella ha raccontato la sua verità sul rapporto con il ragazzo ma anche sull’amicizia nata, in modo inatteso, con Antonella Fiordalisi, anche lei protagonista del GF.

Oriana Marzoli, la storia con Daniele e non solo

Nel racconto della bellissima Oriana subito un passaggio su Daniele e la loro storia d’amore fatta di litigate ma anche di tanta passione e sentimenti positivi. “Ormai tutta l’Italia l’ha capito così come le mie amiche: quando ci lasciamo poi torniamo insieme”, ha detto la modella.

Da qui una precisazione: “È vero che io ho un carattere forte e anche lui, quando litighiamo sono grandi litigate, ma quando stiamo bene, stiamo troppo bene ed è passionale. È una scelta mia e sua, che alla gente piaccia o no”.

E se sui sentimenti con Dal Moro la donna ha fatto chiarezza, non manca un passaggio anche su Antonella Fiordalisi con cui inizialmente le cose non erano ottimali al GF ma che poi si sono trasformate, a quanto pare, in un ottimo rapporto.

“Sono contenta di aver fatto pace, non è stato nulla di pensato, ho avuto l’opportunità di parlarle. Ci siamo incontrate per caso e abbiamo conversato ad un tavolo e alla fine ci siamo dette che alcune volte siamo state bene e che il reality ormai è finito. Preferisco tornare amica con persone che sono state vere con me, piuttosto che avere delle amiche finte”, ha spiegato la Marzoli.

