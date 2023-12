Un aereo ha sorvolato la Casa del Grande Fratello con una dedica per Mirko e Perla. La loro reazione è stata inattesa.

Come finirà la storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero considerando anche la presenza al Grande Fratello di Greta? Chi lo sa. Quello che sembra evidente è che in gioco ci siano tanti sentimenti. In queste ore, infatti, un aereo per i “Perletti” ha sorvolato la Casa del reality generando alcune reazioni inattese da parte dei diretti interessati.

Grande Fratello, l’aereo per Mirko e Perla: la reazione

Il triangolo che si è venuto a creare al GF tra Mirko, Perla e Greta si è arricchito di una novità. Infatti, come detto, in queste ore un aereo dei fan dei Preletti ha sorvolato la Casa di Cinecittà con tanto di messaggio infuocato d’amore: “L’amore abbatte ogni muro #Perletti”.

Pare evidente che i fan dell’ex coppia di Temptation Island sognino una reunioni tra i due. Curiosa e inaspettata, però, è stata anche la loro reazione. In particolare quella del ragazzo che dopo un momento quasi di “fastidio” mentre il velivolo passava sulla casa, si è lasciato andare ad uno sfogo in lacrime.

Mirko pare provato da questa situazione con le due donne e, probabilmente, lo sarà ancora di più ora dato che proprio Perla si è precipitata da lui per consolarlo.

Sui social, infatti, sono diversi i post che riguardano questo momento. La ragazza lo ha abbracciato e quasi coccolato e lui non ha posto resistenza. Successivamente i due si sono ancora confrontati spiegando che evidentemente la loro storia ha generato “qualcosa di buono” anche agli occhi esterni dei telespettatori.

Da capire, però, se queste frasi siano state di circostanza o se dietro ci sia l’intenzione di andare avanti e provare, chissà, a tornare insieme.

Di seguito anche il post di un utente su X con le reazioni all’aereo e diversi commenti che questo gesto ha provocato, sia dentro che fuori dal reality:

