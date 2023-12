Alex Britti ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita da papà a tempo pieno da quando, nel 2017, è nato suo figlio Edoardo.

Negli ultimi 6 anni Alex Britti ha messo in secondo piano la sua carriera musicale per concentrarsi soprattutto su suo figlio, Edoardo, avuto insieme ad una sua ex di nome Nicole. Oggi i due hanno l’affido condiviso del bambino e il musicista trascorre insieme a lui molto del suo tempo:

“Mi sono concentrato molto su Edoardo quando è nato e ho capito subito che la vita del neo genitore non collima con quella dell’artista girovago. Non è che ho deciso a tavolino di fermarmi per 6 anni, è venuto un po’ da sé”, ha dichiarato al Corriere della Sera Alex Britti, e ancora:

“Edoardo è nato nell’estate del 2017 quando io stavo per iniziare un tour, ho tirato dritto ma mi sono fermato quando aveva sei mesi: se continuavo diventavo pazzo perché mi dovevo svegliare la notte, fargli il bagnetto per far riposare la mamma… Non riuscivo a fare altro. E allora mi sono detto: vediamo che succede”.

Alex Britti: la vita da papà a tempo pieno

Oggi Alex Britti è un papà felice e soddisfatto e lui stesso ha ammesso (in un’intervista al Corriere della Sera) quanto la sua vita sia cambiata da quando è nato suo figlio Edoardo, a cui ha deciso di dedicarsi completamente anche a causa della gravidanza della sua ex compagna (che non sarebbe stata tra le più semplici).

“Ci siamo subito alternati, lei ha accusato molto la gravidanza e la nascita, proprio a livello fisico, e io dovevo esserci, ci sono stato e ci sono. L’altra notte per esempio Edoardo tossiva e mi sono messo le sveglie per controllarlo: al trillo delle 5 di mattina ho sentito che era caldo, gli ho dato la tachipirina e ho aspettato sveglio che gli calasse la febbre”, ha dichiarato il cantante, che oggi con la sua ex, Nicole, ha l’affidamento condiviso del figlio avuto insieme. Alex Britti di recente ha cercato di riprendere in mano in maniera importante la sua carriera musicale, e in tanti sono in attesa di sapere cosa gli riserverà il futuro.

