Dopo 8 anni d’amore, Barbara De Rossi ha finalmente detto sì al suo compagno, l’hair stylist Simone Fratini.

A Montevarchi (Arezzo) si sono tenute le nozze dell’attrice Barbara De Rossi e dell’hair stylist Simone Fratini. I due hanno scelto di unirsi in matrimonio con rito civile, e a celebrare le nozze è stata la sindaca Silvia Chiassai Martini. La coppia, che hasempre vissuto la sua importante storia d’amore con il massimo riserbo, ha deciso di mantenere la riservatezza anche per quanto riguarda il matrimonio.

Dopo 8 anni d’amore vissuti nel massimo riserbo, Barbara De Rossi e Simone Fratini sono diventati marito e moglie. La coppia ha scelto di mantenere un basso profilo sul giorno del matrimonio, e la cerimonia si è tenuta presso l’Accademia valdarnese del poggio. Per la speciale occasione, Barbara De Rossi ha scelto un completo nude arricchito da un caftano semitrasparente con ricami, mentre lo sposo era impeccabile in abito blu con panciotto, camicia e cravatta bianchi.

La cerimonia civile è stata officiata dalla sindaca di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, e proprio lei ha condiviso (attraverso le sue stories via social) una foto delle nozze. A Verissimo, in merito al suo amore per l’attrice, Simone Fratini ha ammesso: “Quando ci siamo rivisti, l’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti! Siamo andati a convivere dopo due mesi (…) L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla testa di Barbara”.

