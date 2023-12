Gianni Morandi ha raggiunto il traguardo dei 79 anni e, sui social, in tantissimi gli hanno rivolto i loro auguri.

Il celebre cantante Gianni Morandi, diventato ormai una vera e propria star dei social, ha raggiunto in queste ore il traguardo dei 79 anni e sui social ha scritto: “Oggi sono 7.9 , c’è ancora il 7 davanti!..”.

In tantissimi tra fan, amici e colleghi gli hanno rivolto i loro più sentiti auguri, e tra questi Emma Marrone ha scritto: “Auguri Gianni nostro!”. A lei si è aggiunto Fabio Rovazzi, che invece ha scritto: “Tanti auguri Gianni!”, mentre Chiara Francini ha aggiunto: “Gianni, ti si ama!”.

Gianni Morandi: il 79esimo compleanno

Gianni Morandi ha raggiunto l’importante traguardo dei 79 anni e, sui social, ha condiviso un post che ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi. In tanti hanno fatto i loro auguri al celebre cantante che, con i suoi post pieni di ottimismo, è diventato una vera e propria star dei social.

“Auguri King! Che meraviglia sei, avrei potuto scriverti solo una canzone così: meraviglia!”, ha scritto Giuliano Sangiorgi in un messaggio dedicato al collega, e a lui si sono aggiunti anche Vasco Rossi, Jovanotti e tantissimi altri.

Gianni Morandi non ha ancora svelato come trascorrerà la speciale giornata del suo compleanno e in tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più. Il cantante di solito festeggia con i suoi affetti di sempre e in particolare con la sua adorata moglie, Anna Dan.

