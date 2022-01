Alex Belli lascia l’Italia dopo esser stato cacciato dal GF Vip

Dopo esser stato allontanato dallo studio del GF Vip 6 Alex Belli ha deciso di partire e, prima di pubblicare un suo sfogo nelle stories via social, si è mostrato mentre prendeva un aereo (diretto con tutte le probabilità a Sharm el-Sheik).

Alex Belli lascia l’Italia

Attraverso i social Alex Belli ha annunciato di stare lasciando l’Italia e, dopo essersi mostrato mentre prendeva un aereo (con tutte le probabilità diretto verso l’Egitto, dove in questo momento si trova il make up artist e collaboratore dell’attore, Alessandro Filippi) ha scritto nelle sue stories: “GAME OVER! Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!”.

Alex Belli cacciato dal GF Vip

Nell’ultima diretta del GF Vip Alfonso Signorini ha perso la pazienza con Alex Belli e gli ha chiesto di lasciare il programma. Le teorie dell’attore sull’amore libero non hanno convinto né il pubblico né i telespettatori da casa e in tanti si chiedono che piega prenderanno in futuro le cose tra lui, Delia Duran e Soleil Sorge. Al momento sembra che inaspettatamente, all’interno della casa, le due siano riuscite a trovare un insperato accordo.