Delia Duran, la confessione: “Mi piacciono anche le donne”

Nella casa del Grande Fratello Vip Alex Belli e Delia Duran continuano a tenere banco e, nelle ultime ore, la modella ha confessato che sarebbe attratta anche dalle donne.

Delia Duran: il coming out

Dopo il coming out di Giucas Casella tra le pareti della casa di Cinecittà anche Delia Duran si è lasciata andare a un’inaspettata confessione. Parlando con l’ex rivale Soleil Sorge, Delia ha infatti confessato di essere attratta anche dalle donne e si è lasciata sfuggire un inedito retroscena su una festa di compleanno di Alex Belli (con cui, nel frattempo, ha deciso di rompere). “Ci siamo anche divertiti, per il giorno del suo compleanno (…). A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa. Questo è per farti capire come mai eravamo complici. Come noi eravamo una coppia che nessuno ci poteva combattere”, ha confessato Delia che, nella casa, ha stretto un inaspettato rapporto d’amicizia proprio con Soleil.

Alex Belli ha lasciato l’Italia

Nel frattempo nelle ultime ore Alex Belli ha fatto sapere di aver lasciato l’Italia. Durante l’ultima diretta al GF Vip l’attore non ha convinto il pubblico con le sue teorie sull’amore libero e, alla fine, Alfonso Signorini si è visto costretto a cacciarlo dal reality show. Ci saranno ulteriori novità tra lui e Delia in futuro?