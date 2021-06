Alex Belli e Delia Duran si sono sposati

Alex Belli e la fidanzata Delia Duran sono convolati a giuste nozze dopo due anni e mezzo di fidanzamento. La coppia si è giurata eterno amore, lo scorso sabato, a Uggiate Trevano in provincia di Como:

Non avrei mai detto che mi sarei risposato e invece eccomi qua. Ma con Delia è successo qualcosa di pazzesco, come uomo sono cresciuto più con lei che nel resto della mia vita!

Tanti gli amici vip che hanno partecipato alla cerimonia: da Guenda Goria a Martina Nasoni passando per Pago, Stefano Sala ed il principe Maurice. L’emozione dell’attore ha preso il sopravvento su tutto il resto:

Quando l’ho vista arrivare con l’abito bianco mi è venuto un colpo al cuore. Dopo la mezz’ora di attesa più lunga della mia vita è apparsa in questo vestito candido e mi è venuta incontro sotto il pergolato di glicine. Sembrava una principessa delle favole, aveva il velo, ma si intravedevano sotto i suoi occhi superemozionati. Intorno per me era tutto ovattato, vedevo solo lei, e sentivo un amore pazzesco.