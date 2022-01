Alessia Marcuzzi smentisce il suo ritorno in tv: “Sto bene dove sto”

Da giorni circolano indiscrezioni riguardanti un presunto ritorno in tv da parte della conduttrice Alessia Marcuzzi che, solo alcuni mesi fa, ha annunciato il suo addio a Mediaset dopo 25 anni d’onora carriera. Sulla vicenda è intervenuta la stessa Marcuzzi che, rispondendo alle domande dei fan sui social, ha smentito la questione: “Anche voi mi mancate un sacco, tornerò quando sarò pronta”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Ci tengo a dirvi (perché leggo di un mio ritorno in tv) che il mio pensiero non è cambiato e che sto ancora bene dove sto”.

Alessia Marcuzzi: l’addio alla tv

Attraverso un lungo post sui social Alessia Marcuzzi ha annunciato di volersi prendere una pausa dal mondo della tv per una “esigenza di libertà”. La conduttrice, nel suo annuncio, ha anche svelato che da tempo i progetti a lei proposti non sarebbero stati in linea ai suoi desideri:

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, aveva scritto la conduttrice.