Adele in lacrime: “Devo rimandare i miei show, sono distrutta”

Tra le lacrime Adele ha svelato ai fan dei social di aver dovuto rinviare alcuni dei suoi attesissimi show a causa dell’emergenza Coronavirus. “Mi dispiace così tanto, ma il mio spettacolo purtroppo non è ancora pronto. Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse abbastanza per tutti voi, ma siamo stati assolutamente distrutti dai ritardi di consegna e dal Covid. Metà della mia squadra, metà del mio team ha contratto il Covid. Sono ancora positivi ed è impossibile finire lo spettacolo. E non posso darvi quello che stavamo preparando e sono devastata, distrutta mi dispiace davvero tantissimo”, ha dichiarato la cantante, visibilmente provata dalla vicenda.

Adele: le scuse

Attraverso i social Adele si è scusata per aver avvisato i suoi fan all’ultimo minuto e con tutti coloro che avrebbero viaggiato per assistere al suo spettacolo.“Siamo stati svegli per oltre 30 ore a cercare di capire cosa poter fare e abbiamo esaurito il tempo. La verità è che sono così arrabbiata, sono davvero imbarazzata e mi dispiace così tanto per tutti quelli che hanno viaggiato per venire qui. Sono così dispiaciuta, credetemi, mi dispiace davvero. Posticiperemo tutte le date e finiremo questo spettacolo”, ha dichiarato la celebre cantante che, come altre star, ha dovuto fare i conti con i problemi scatenati dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso.