Adele (irriconoscibile) è dimagrita 30 chili: ecco come ha fatto

Di Giulio Pasqui mercoledì 6 maggio 2020

Perché Adele è dimagrita così tanto?

Per il suo 32esimo compleanno Adele si è mostrata ai fan in una versione inedita di sé. Quasi irriconoscibile rispetto al passato (ma pur sempre bella, prima quanto dopo), la cantante ha sorpreso il pubblico con una forma fisica mai vista prima. Sono trenta i chili che ha raccontato di aver perso. Come? Grazie alla dieta Sirt.

Cos'è la dieta Sirt, quella che ha fatto (tra gli altri) anche Adele? Elaborata da due nutrizionisti di grande fama in UK e in Irlanda, è un regime alimentare che sull'assunzione di cibi che attivano le sirtuine, ovvero i geni che stimolano il metabolismo e che simulano gli effetti della restrizione calorica e dell’attività fisica. Gli "alimenti Sirt" sono per esempio il the, il caffè, l'olio extravergine, il cioccolato fondente, le fragole, il cavolo e persino il vino rosso. Questa dieta si base sull'eliminazione degli zuccheri e dei grassi saturi, ma anche sulla riduzione delle porzioni dei latticini.

Rispetto alle altre diete, questa non ti consiglia "cosa eliminare" dalla propria alimentazione ma "cosa portare". "Per questo è più facile da seguire e mantenere rispetto a qualunque altra dieta", aveva raccontato proprio Adele. Per seguirla, bisogna attenersi a due fasi: la prima (della durata di sette giorni) è restrittiva, mentre la seconda (di sette giorni) prevede un mantenimento. Maggiori informazioni si possono trovare sul libro The Sirtfood Diet.