Alda D’Eusanio è tornata a scagliarsi contro l’emittente tv Mediaset e contro il conduttore Alfonso Signorini. Ecco cosa ha detto.

Tra Alda D’Eusanio e Mediaset non corre buon sangue da quando la conduttrice è stata squalificata dal GF Vip e non è stata più chiamata in tv. Nelle scorse ore lei stessa è quindi tornata a scagliare una frecciatina contro il conduttore Alfonso Signorini e contro Mediaset, tirando anche in ballo la questione dell’addio di Barbara D’Urso e la decisione dei vertici in merito ai contenuti trash presenti all’interno del reality show.

“Non è che tu modifichi o dai a un programma un aspetto un po più rispettabile, mettendoci semplicemente Cesara Buonamici come opinionista, devi cambiarlo dalla testa”, ha sottolineato Alda D’Eusanio a Tag24, e ancora: “In questo caso, il ruolo di Alfonso Signorini è determinante per il programma. Questo è molto importante, anche perché Signorini non è solo il conduttore, è anche l’autore, è la testa, è la mente del Grande Fratello”.

Alda D’Eusanio contro Signorini e Mediaset

Alda D’Eusanio è tornata a dire la sua sul conto di Alfonso Signorini e Mediaset dopo i recenti rumor relativi alle nuove scelte aziendali dell’emittente tv e quelle relative al clamoroso addio di Barbara D’Urso. A tal proposito la D’Eusanio ha detto a Tag24:

“Penso che il trattamento alla D’Urso sia stato troppo “violento”. Però bisogna considerare che Barbara D’Urso ha fatto molto con Mediaset, ha lavorato per moltissimi anni e ha portato tanti numeri. Quindi, io vedo quello che un professionista, un collega, ha reso e, il modo di trattarla, cioè cacciarla via così, l’ho trovato un po’ troppo duro. Una cacciata un po’ dura, un fine rapporto non consensuale”, ha affermato. Barbara D’Urso commenterà quanto detto dalla collega?

