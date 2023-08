Tra poche settimane Diletta Leotta diventerà mamma della sua prima figlia e lei stessa ha svelato come sceglierà il nome della piccola.

Entro la fine di agosto Diletta Leotta potrà finalmente tenere in braccio la sua prima figlia e lei stessa ha svelato che al momento lei e Loris Karius non avrebbero ancora scelto il nome da dare alla bambina. Alla Gazzetta dello Sport la conduttrice ha svelato: “Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così. Di seguire l’istinto“.

Diletta Leotta: come sceglierà il nome della figlia

Diletta Leotta è più felice che mai perché tra poche settimane lei e Loris Karius terranno finalmente tra le braccia la loro bambina. La conduttrice ha svelato che le sarebbe piaciuto chiamare la piccola Ofelia come sua madre, ma la stessa Ofelia Castorina non avrebbe voluto.

La conduttrice ha quindi optato per scegliere il nome della bimba al momento della sua nascita e in tanti tra fan, amici e colleghi non vedono l’ora di saperne di più. La data prevista per il parto è il 16 agosto, giorno del compleanno della stessa Leotta. In tanti non vedono l’ora di sapere se lei e la figlia festeggeranno dunque il loro compleanno lo stesso giorno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG