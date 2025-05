Nei giorni scorsi Albano ha compiuto 82 anni, un traguardo non indifferente per un’artista che cavalca l’onda del successo ormai da tantissimi anni. Il cantante di Cellino San Marco è dedito alla sua musica, ma anche alla produzione di vini e alla tenuta di famiglia a cui tiene particolarmente. Per il suo compleanno Albano ha ricevuto gli auguri della famiglia, in particolare la figlia Romina jr gli ha fatto una dedica speciale sui social.

La 37enne, mamma da poco più di un anno, ha pubblicato un video che ritrae il padre mentre imbocca il piccolo Axel. Un’immagine bellissima che è stata accompagnata da una dedica altrettanto commovente: “Il mio cuore si illumina d’amore. Quando ti vedo semplicemente vivere e condividere straordinaria normalità con Axel”, parole che hanno commosso i fan che non hanno mancato di condividere l’immagine di Romina, che adora vedere nel padre nel ruolo di nonno. Il cantante ha ricevuto tantissimi auguri anche dai suoi followers che lo seguono con passione ed estrema dedizione.

Ma ad incuriosire particolarmente sono stati gli auguri di Loredana Lecciso. Quest’ultima negli ultimi anni ha scelto di allontanarsi dalla tv e dedicarsi ad altri progetti. Inoltre in diverse occasioni ha rivelato di non rilasciare interviste a chiunque e questo perché dopo tanti rumors oggi preferisce mantenere un basso profilo. Una scelta dettata anche da una diversa maturità e crescita consapevole. Tuttavia la Lecciso resta molto attiva sui social e nel giorno del compleanno di Albano non poteva non dedicargli un pensiero speciale.

Loredana Lecciso e gli auguri speciali ad Albano: “Auguri Al”

“Auguri Al” è la dedica che Loredana Lecciso ha fatto Albano sui social. Didascalia che accompagna un divertente video che ritrae la coppia in una camera di albergo. Le immagini sono vivaci e divertenti, e coinvolgono i fans. I due non mancano di brindare e mostrarsi davvero molto felici anche se il cantante è sfuggente e non eccessivamente presente nel video.

Diversi i commenti dei fans che amano vederli insieme: “Che meraviglia vedervi..Ma perché non fate una trasmissione insieme? Sai che successo”, ha commentato un utente. E ancora: “Buon compleanno! Vi voglio bene a tutti! “. Albano ha trascorso un compleanno felice, circondato dagli affetti famigliari e ha rivelato di vivere un momento sereno anche con la sua compagna. A quanto pare i due vanno d’amore e d’accordo e non sentono nessun bisogno di convolare all’altare.

Albano e Loredana Lecciso perché non si sono mai sposati: la verità

Recentemente ospiti di Domenica in Loredana Lecciso e Albano hanno rivelato come mai dopo 25 anni insieme non si sono mai sposati. Nel corso del loro rapporto hanno avuto diversi alti e bassi che sono riusciti a superare, ma nonostante abbiano raggiunto una certa stabilità emotiva non hanno mai desiderato convolare a nozze.

“Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero, non ci sono quelle carte e quei vincoli burocratici. Ci scegliamo ogni giorno“, ha riferito Loredana che già lo scorso anno nel salotto di Donne al Bivio aveva risposto al quesito: “Ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d’amore più intensa che possa esserci. E poi c’è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme”.