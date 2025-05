Sono una madre e un figlio che compaiono spesso in televisione assieme. Lei donna dello spettacolo praticamente da quando era giovanissima, oggi partecipa spesso a diversi programmi nelle vesti di opinionista, lui figlio d’arte, ha partecipato ad alcuni reality televisivi e diciamo che non disdegna assolutamente stare sotto i riflettori. Avete capito chi sono?

Uno sguardo attento potrebbe comprendere facilmente di chi si tratta, lei ha solo un unico figlio e recentemente è stata al centro dell’attenzione del gossip per la presunta fine della sua ultima relazione durata tre anni, anche se poi successive indiscrezioni parlano di un riavvicinamento. Sebbene lo scatto sia di moltissimi anni fa, gli sguardi di entrambi sono rimasti gli stessi.

Chi sono la madre e il figlio in foto?

Lo scatto ritrae Alba Parietti in compagnia del figlio avuto da Franco Oppini, Francesco. L’immagine è stata condivisa qualche settimana fa dall’opinionista in occasione del quarantatreesimo compleanno del figlio, che ha voluto celebrare con una commovente dedica sui social.

“Lo vedi questo bambino? Sono passati 43 anni . Ero a mia volta una bambina … Sei mio figlio , il mio migliore amico, mio fratello la mia famiglia e la mia vita. La mia ragione di vita. Auguri patatone mio“, questo il messaggio di Alba Parietti che ha ricevuto moltissimi like e commenti. In tanti hanno voluto fare gli auguri al figlio della Parietti e di Franco Oppini, che gode di una grande simpatia da parte del pubblico.

Il primo a rispondere è stato proprio Francesco, che ha scritto: “Grazie di avermi dato la possibilità di fare questo meraviglioso e tortuoso viaggio nella vita mamma“. Il botta e risposta tra madre e figlio fa comprendere quanto sia solido il loro legame. Alba Parietti e Francesco sono davvero molto affiati e l’hanno dimostrato molte volte, anche in televisione.

Proprio come la madre, anche Francesco Oppini lavora in televisione, ha trovato la sua strada come commentatore sportivo. Prima di affermarsi in questo ruolo aveva partecipato a diversi reality, tra cui La Fattoria e il Grande Fratello. Quando era solo un ragazzo, il figlio di Alba Parietti ha vissuto un lutto che l’ha segnato profondamente, nel 2006 ha perso la sua allora fidanzata 25enne in un incidente stradale e ogni anno ricorda la ragazza in occasione del suo compleanno.

Proprio come la madre, anche lui pare sia felicemente innamorato della compagna Francesca Viverit, specializzata in eventi sportivi. La coppia, infatti, condivide la passione per lo sport, che per entrambi è praticamente un lavoro. Sebbene qualche mese fa si era vociferato che la relazione di Alba Parietti con Fabio Adami, manager di Poste Italiane, fosse in crisi, gli aggiornamenti di cronaca rosa avevano parlato di un superamento della crisi che li avrebbe portati ad allontanarsi.