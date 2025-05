Caterina Balivo ha festeggiato il battesimo del nipote e, com’era prevedibile, l’ha fatto in grande stile. La conduttrice Rai ha sempre dato prova della sua eleganza, dallo stile semplice, sfoggia look perfetti che sono una vera ispirazione per chi la segue. E anche in occasione di questa giornata ha dato lezione di moda, scegliendo un outfit primaverile di gran gusto.

Un look molto bon-ton che rispecchia pienamente lo stile della Balivo, la conduttrice di A ruota libera, pur vestendosi in modo molto semplice, sfoggia sempre outfit di grande tendenza e davvero eleganti. Quello indossato al battesimo del nipote ha ricevuto moltissimi like e commenti.

Caterina Balivo, cosa ha indossato al battesimo del nipote

La Balivo per l’occasione ha deciso di sfoggiare un completo rosa confetto composto da un elegante gilet lungo fino alle caviglie e un pantalone a palazzo a vita alta, il tutto abbinato con una semplice canotta in seta bianca dalla linea morbida e un paio di scarpe spuntate con tacco dello stesso colore.

Un outfit da cerimonia a dir poco perfetto e soprattutto di grande tendenza. I gilet lunghi a modi giacca sono molto di moda in questa primavera, perfetti per essere usati come soprabiti, regalano maestosità ad ogni outfit. Lo sa bene Caterina Balivo che ha scelto di indossare un gilet giacca al battesimo del nipote, coordinato con un pantalone altrettanto bello, che dalla fascia in vita si allarga fino alle scarpe. La conduttrice stava davvero benissimo e le immagini, infatti, hanno ricevuto molti like e commenti da parte dei suoi fan.

La Balivo ha condiviso le immagini di questa giornata mostrando il suo look, in alcuni scatti compare anche la figlia Kora, ripresa rigorosamente di spalle e il nipotino, il festeggiato della giornata, di cui non ha mostrato il volto. Al post la Balivo ha aggiunto un breve commento, in cui ha scritto: “Siamo tutti per te, tutti per il nostro nipotino. Cara sister hai fatto un capolavoro”.

Così la conduttrice, con il suo bel completo monocromatico di una delle tinte protagoniste di questa primavera, il rosa confetto, ha trascorso una bellissima giornata con la sua famiglia. A completare un outfit perfetto, un giro di perle al collo che conferivano ancora più eleganza al look, una chicca di stile azzeccatissima. Non è la prima volta che la Balivo dà prova della sua eleganza, spesso sfoggia outfit di gran classe, tutti sempre semplici e mai eccessivi. Del resto sono queste le caratteristiche della conduttrice che tanto piacciono ai suoi fan, riservatissima e mai al centro del gossip, in tanti apprezzano il suo essere sempre una persona garbata e gentile, cosa che manifesta anche negli abiti che sceglie di indossare.