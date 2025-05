Il 20 maggio Albano ha compiuto 82 anni e ha ricevuto una sorpresa davvero emozionante da parte della figlia Romina Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco è legatissimo ai suoi figli e per questo il regalo che le ha fatto la sua secondogenita gli avrà sicuramente fatto piacere.

Una giornata speciale per l’artista che potuto contare su una serie di sorprese e sicuramente una delle più gradite è quella che gli ha dedicato la figlia. Una dedica molto tenera che è piaciuta anche ai tanti fan del cantante.

Gli auguri speciali di Romina Carrisi a papà Albano

Romina Carrisi sa bene come sorprendere il suo papà, così in occasione del suo ottantaduesimo compleanno ha voluto fargli un regalo davvero speciale, una dedica che sarà stata sicuramente gradita dal cantante.

La giovane madre ha dedicato due storie al padre, come si vede dall’immagine in una ha pubblicato una sua fotografia molto bella con il padre, in cui si scambiano uno sguardo complice e affiatato, con la scritta: “Buon compleanno Albano“. Poi ha pubblicato un altro dolcissimo scatto del cantante in versione nonno, nella foto Albano sta imboccando il suo ultimo nipotino, Axel Lupo.

La figlia Romina a questo dolce momento ha aggiunto questo commento: “Il mio cuore s’illumina d’amore quando ti vedo semplicemente vivere e condividere straordinaria normalità con Axel“. Una fotografia inedita che la figlia del cantante ha conservato fino a questo momento per fare una bella sorpresa al padre in occasione del suo compleanno. Romina, così come le sorelle, è legatissima al padre e anche se non vivono nella stessa città, cercano di vedersi tutte le volte che possano.

Sebbene la giovane madre non possa contare sulla vicinanza del padre, che di base vive a Cellino San Marco dove ha una bellissima tenuta, ha comunque vicino la madre. Romina Power, infatti, vive a Roma in un meraviglioso appartamento e aiuta tantissimo la figlia con il nipotino. Recentemente hanno fatto un viaggio assieme in Sud Africa, con loro c’era anche Yari, un momento madre e figli davvero molto bello.

Non si sa come Albano abbia deciso di festeggiare il suo compleanno, se ha riunito la sua grande famiglia per celebrare una giornata tanto importante o se i festeggiamenti sono rimandati. Il prossimo 24 maggio lui e Romina Power torneranno a esibirsi assieme a Madrid, un evento che promette di essere davvero memorabile e che rivedrà la amatissima coppia di nuovo vicina per uno spettacolo. Qualche giorno fa la Power aveva ricordato attraverso le sue storie Instagram quest’appuntamento, dicendo anche di non vedere l’ora di tornare a cantare con Albano, che così potrà festeggiare il suo compleanno anche con un bel concerto.