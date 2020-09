Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Francesca Pepe ai ferri corti: "Evitiamoci" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 22 settembre 2020

Tommaso Zorzi e Francesca Pepe sempre più lontani dopo lo scontro di ieri sera

Dopo il duro confronto durante la terza puntata del 'Grande Fratello Vip 5', oggi, Francesca Pepe cerca di riavvicinarsi (invano) a Tommaso Zorzi:

Zorzi: "Io non ti mancherò mai di rispetto. Evitiamoci. Te lo sto chiedendo io. Sono io che ho problema con te. Io non mi sento pronto a voler approfondire un rapporto con te. Facciamo che, per un paio di giorni, ognuno si fa i cazzi suoi. Lasciamo decantare. Io non ti ho mai dato dell'omofoba. Se non ci siamo simpatici..."

Durante l'ennesimo tentativo di chiarimento, è intervenuta anche Stefania Orlando, da anni, sostenitrice dei diritti lgbt, che non ha gradisce frasi stereotipate come 'Ho tanti amici gay': "Secondo me questa frase dà più fastidio. Il mondo si divide in persone per bene e persone meno perbene. L'orientamento sessuale è un dettaglio. Io sono convinta che non sei omofoba"

“nessuno ti ha detto che sei omofoba, se tu ti sei sentita tirata in causa per una cosa che nessuno ti ha mai detto io non posso farci niente” hai fatto centro tommaso#gfvip

pic.twitter.com/skBlsEecak — m (@fvnzioniamo) September 22, 2020