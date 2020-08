Totti: "Sono geloso di mia figlia Chanel, lei è mia"

Di Massimo Galanto lunedì 31 agosto 2020

Le parole pronunciate dall'ex calciatore in una diretta Instagram per allontanare le avances di un ragazzo

Dopo le polemiche per la copertina del settimanale Gente, dove campeggiava la fotografia di Chanel Totti in costume da bagno con il papà Francesco Totti, oggi si torna a parlare della 13enne per una battuta pronunciata nel corso di una diretta Instagram proprio dall'ex capitano della Roma.

La frase è arrivata dopo che un follower, tale Pietro, a rivolto all'indirizzo della figlia di Totti e Ilary Blasi alcuni complimenti, giudicati evidentemente eccessivi dall'ex numero 10 della società giallorossa. Non a caso, tra il serio e il faceto, Totti ha invitato il ragazzo a non continuare perché molto geloso della figlia:

Pietro ti piace mia figlia? Ma dici davvero? Perché io ti sfondo Pietro, non scherziamo. Sono geloso, lei è mia.

Nessun dramma (Chanel si è messa a ridere poco prima di chiudere la diretta), ma una battuta che rende chiara la volontà di Totti di difendere la figlia. Ricordiamo che sulla discussa questione (finita sul tavolo del consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti) della fotografia di Chanel, la direttrice di Gente Monica Mosca si è detta dispiaciuta dispiaciuta e ha spiegato che l'intento era quello di "ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità".