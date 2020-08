Federico Fashion Style positivo al coronavirus

"Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me... ho contratto il COVID-19". Ad annunciarlo su Instagram è il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style. Federico Lauri - questo il nome all'anagrafe del protagonista de Il Salone Delle Meraviglie su Real Time - ha spiegato di aver "eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna".

In Sardegna avevo fatto il test ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento, ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi, per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!