Daniele Schiavon positivo al Covid-19

Di Sebastiano Cascone lunedì 24 agosto 2020

L'esito del tampone di Daniele Schiavon di Uomini e Donne

Daniele Schiavon, ex protagonista dell'ultima stagione di 'Uomini e Donne' ed ex scelta di Giulia Quattrociocche, ha rivelato, sul proprio account Instagram, di essere positivo al Covid-19.

"Mi è arrivato l'esito del tampone, sono positivo... Aspetterò 15 giorni a casa sperando che questo virus andrà via! In ogni caso non mi arrenderò e lo prenderò a calci in culo questo virus!"

Nelle scorse ore, il calciatore ha condiviso, con i propri followers, lo stato d'animo della snervante attesa registrando una serie di Ig Stories:

"Ciao ragazzi volevo informarvi che la risposta del tampone non è ancora arrivata. Si è persa per strada. Dopo tre giorni, c'è stato un sovraffollamento di persone che stanno facendo il tampone. Da tre giorni sono in aspettativa, adesso, dicono 4 - 5. Io sto dentro a casa, non mi muovo. Mi rode perché domani dovevo andare in ritiro. Penso che non ci posso andare... Finché non mi danno la risposta non mi muovo da casa".

L'ex protagonista del programma di Maria De Filippi si aggiunge ad una lunga lista di personaggi che hanno varcato la sbarra degli studi sulla Tiburtina di Roma (da Nilufar Addati a Vittoria Deganello passando per Giulia Latini).