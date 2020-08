Andrea Melchiorre positivo al Covid-19: ecco le sue parole

Di Giulio Pasqui lunedì 24 agosto 2020

L'ex tronista è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

"Sono positivo. Mi è arrivato adesso il test". Così Andrea Melchiorre ha informato i suoi followers di aver contratto il Covid-19 durante la sua vacanza in Sardegna, dove si trova da più di 20 giorni. "Non ho sintomi, ma adesso starò 15 giorni qui in Sardegna in attesa di un altro tampone. Io sto bene, sto in formissima", ha raccontato per tranquillizzare i suoi followers, che sono un milione. Qualche giorno fa l'ex tronista raccontava di avere i sintomi classici del Coronavirus, ovvero la tosse grassa e la febbre a 38, ma ora (dice lui) il peggio sembra essere passato.

"Credo di essere l'unica persona che sta in Sardegna a seguire il protocollo come veramente bisognerebbe fare prima di ripartire", aveva detto poche ore prima del risultato del tampone. Infatti Melchiorre aveva deciso di non rientrare a casa senza un tampone.