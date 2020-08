Nilufar Addati positiva al coronavirus

Di Massimo Galanto lunedì 24 agosto 2020

L'annuncio su Instagram: "Ho vissuto i miei 5 giorni di vacanza in Sardegna con (evidentemente) troppa spensieratezza"

"Mi sono presa gli ultimi giorni di silenzio per tranquillizzare me stessa e le persone che mi vogliono bene, dopo aver effettuato un sierologico tramite prelievo ematico (con esito negativo), sono stata sottoposta a tampone, il cui esito è stato purtroppo positivo". Così Nilufar Addati ha comunicato poco fa in alcune stories Instagram di aver contratto il coronavirus. L'ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso nei giorni scorsi le vacanze estive a Porto Cervo, in Sardegna.

Nilufar ha spiegato:

Sono stata a contatto con persone positive, sono tornata a Napoli dalla Sardegna senza la consapevolezza di essere stata a contatto con persone positive in quanto tutti noi siamo venuti a conoscenza dei risultati del test quando io ero già a casa. Ho saputo di essere stata a contatto con positivi dopo aver effettuato il sierologico e prima di effettuare tampone. Sono partita senza alcun sintomo.

Quindi si è giustificata per aver frequentato le discoteche (fino all'ultima serata disponibile, quella del 16 agosto - il giorno successivo è scattata la chiusura in tutta Italia) e ha ammesso di aver vissuto la vacanza in maniera troppo spensierata:

Come sapete non sono una frequentatrice di locali, questa vacanza è stata per me il primo ritorno alla normalità, che però normalità non era. Ho vissuto il lockdown con estrema serietà e per un lungo tempo, finito il lockdown, ho continuato a non frequentare luoghi di incontro. Ma ho vissuto i miei 5 giorni di vacanza in Sardegna con (evidentemente) troppa spensieratezza.

Nilufar ha spiegato di stare "tutto sommato bene" e di avere "solo un po' di amaro in bocca e dispiacere":

Passo 24 ore su 24 in camera mia. Avendo la fortuna di avere il bagno in camera, non condivido neanche quello, mi passano il cibo e mangio da sola in camera. I sintomi sono comparsi 24 ore dopo il tampone. Ho avuto la febbre max 37.5 , mal di testa simile a sinusite e ho perso gusto e olfatto. Solo dopo due risultati negativi potrò uscire.

L'ex protagonista di Uomini e donne ha, infine, rivolto un appello a chi ha frequentato luoghi affollati durante le vacanze: