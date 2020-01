Vladimir Luxuria single o fidanzata? La sua risposta

Intervistata su Futura, la newsletter «privata» del Corriere della Sera che arriva nella casella di posta (gratis) ogni venerdì, Vladimir Luxuria è tornata a parlare del suo passato sentimentale, svelando una verità fino ad oggi taciuta. L'amore nei confronti di una donna.

È la prima volta che ne parlo: sì, si chiamava Sarah, una ragazza inglese bellissima che conobbi a sedici anni in discoteca. Mi sentivo attratto ma allora non riuscii ad avere nessun tipo di rapporto intimo. Eppure per anni, in seguito, ci siamo sentiti, trovati, cercati. Per me c’è stata sempre. Poi lei è morta e allora suo figlio mi ha cercata per dirmi che sua madre gli aveva parlato a lungo di me. Oggi comprendo che quella è stata una forma d’amore, una forma diversa da quella “tradizionale”, ma non saprei definirla altrimenti.