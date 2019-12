Bianca Atzei è incinta?

Di dr. apocalypse martedì 24 dicembre 2019

La cantante non ha smentito nè confermato il gossip della settimana.

Sempre più dichiaratamente innamoati, Bianca Atzei e Stefano Corti, conosciutisi ad un concerto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, potrebbero presto diventare genitori. Secondo quanto riportato da Diva e Donna, infatti, la cantante sarebbe incinta.

La notizia è segretissima, ma si dice che entrambi siano al settimo cielo.

Bianca Atzei e Stefano Corti sempre più innamorati: 'Ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo' Bianca Atzei rivela i retroscena del suo rapporto con la Iena Stefano Corsi: "Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo" La Atzei, che non ha smentito nè confermato i rumor, non avrebbe ancora raggiunto il primo trimestre. Per la Iena Stefano sarebbe il secondo figlio, avendo già avuto Gabriele da un precedente rapporto. 32enne due volte vista al Festival di Sanremo, Bianca, ex naufraga dei Famosi, ha avuto in passato una lunga storia d'amore con Max Biaggi.

In passato più volte, la Atzei, aveva rivelato l'intenzione di diventare mamma. Che sia questo il suo regalo di Natale?