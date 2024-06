Zoe Kravitz e Channing Tatum sono una coppia innamorata che presto potrebbe convolare a nozze, almeno secondo il cantante Lenny.

La relazione tra l’attrice Zoe Keavitz e l’attore Channing Tatum sembra andare a gonfie vele, come conferma anche il padre dell’attrice, il famoso cantante Lanny Kravitz. Ma è stata proprio la grande star della musica a rivelare che presto potrebbe esserci un matrimonio. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Zoe Kravitz e Channing Tatum si sposano

Durante il programma della BBC, Zoë Ball and Friends, Lenny Kravitz ha lasciato intendere che presto la figlia potrebbe convolare a nozze.

“Lui va bene e sono innamorati” ha dichiarato il cantautore, che ha aggiunto “Credo che l’anno prossimo ci sarà un matrimonio“.

Dopo aver sganciato la bomba, l’attore e musicista ha parlato del (futuro) genero, che ha definito “Un ragazzo davvero fantastico“, e ha aggiunto “È stato tirato su bene, insomma, è educato. È affascinante. È uno di quegli esseri umani con un’anima. E così è entrato a far parte della famiglia molto rapidamente“.

Insomma, oltre ad aver conquistato il cuore di Zoe, Channing Tatum ha catturato anche quello del padre dell’attrice, Lenny Kraviz.

Zoe Kravitz e Channing Tatum sempre più innamorati

La storia d’amore tra Zoe Kravitz e Channing Tatum è iniziata nel 2021, dopo che l’attrice ha divorziato dal marito, Karl Glusman, sposato due anni prima.

Anche per Channing Tatum quelle con la Kravitz non sarebbero le prime nozze. Infatti, dal 2009 al 2019 è stato sposato con l’attrice e ballerina Jenna Dewan, con cui ha recitato in Step Up.

Intanto, ad alimentare le voci su un possibile futuro matrimonio, di recente alla mano di Zoe è stato visto un nuovo vistoso anello che potrebbe suggerire che l’attrice avrebbe accettato una proposta di matrimonio.

Al momento, tuttavia, né Zoe né Channing hanno confermato le voci relative alle nozze.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG