Potrebbero esserci novità per Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Angelo Edoardo. Per qualcuno sono pronti alla convivenza…

Una nuova e ritrovata serenità per Belen Rodriguez che dopo la rottura con l’ex, Elio, è più felice che mai con il suo “Angelo”. Ebbene sì, perché la showgirl argentina è ormai impegnatissima con il nuovo compagno con il quale, evidentemente, sta facendo progetti futuri. Almeno è quanto qualche fan della donna ha ipotizzato dopo aver visto il recente servizio di Chi che ha fatto venire in mente una svolta in termini di casa e, magari, anche in chiave convivenza…

Belen e Angelo verso la convivenza?

Dopo le presentazioni in famiglia che sembrerebbero essere andate alla grande, Belene e Angelo sembrano intenzionati a sognare in grande. Nel cuore dell’argentina c’è solo lui e stando agli ultimi rumors sembrerebbe che la coppia stia guardando al futuro con grande ottimismo. Anche in termini di convivenza. I paparazzi di Chi hanno sorpreso la modella e il nuovo fidanzato mentre, mano nella mano, si avviavano verso la nuova casa della showgirl che è ancora in fase di costruzione.

“Belen con Angelo coglie l’attico”, ha scherzato con un post su Instagram proprio il settimanale Chi raccontando la notizia sull’argentina. “La showgirl va a visitare la sua nuova dimora, l’attico di un palazzo ancora in costruzione, con il compagno Angelo Edoardo Galvano”. Chissà che questa mossa non possa precedere una futura convivenza tra i due. Moltissimi utenti e seguaci della donna lo hanno pensato scrivendo in alcuni commenti…

La nuova casa dell’argentina

In precedenza era stata la stessa Rodriguez a far sapere a tutti di essersi trasferita e di aver comprato una nuova casa. Qualche tempo fa, precisamente nel mese di marzo, la donna aveva raccontato: “Ho comprato casa nuova!”, le sue parole con tanto di alcuni scatti. “Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice sì!”.

