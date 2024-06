Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: l’amore che supera distanza e differenza d’età. Scopri di più sulla loro storia.

La famosa showgirl italiana, Elisabetta Canalis, e Georgian Cimpeanu, il campione di kickboxing, formano una coppia affiatata che sfida le convenzioni. Nonostante la differenza di età di 15 anni e la distanza geografica che li separa, il loro amore sembra più forte che mai.

Ecco che cosa ha detto il campione di kickboxing sulla sua relazione con l’ex Velina.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: la differenza di età non conta

Georgian Cimpeanu ha recentemente dichiarato in un’intervista al settimanale Diva e Donna che la differenza di età tra lui ed Elisabetta Canalis non rappresenta un ostacolo. “Dipende tutto dai caratteri” ha spiegato. “Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me“. Questo dimostra che la loro relazione si basa su una profonda intesa personale piuttosto che su fattori superficiali.

Nonostante la distanza tra Los Angeles, dove vive Elisabetta Canalis, e Milano, dove risiede Georgian Cimpeanu, i due riescono a mantenere viva la loro relazione. “Non è facile ma va bene così. Riusciamo a vederci quanto basta” ha affermato Cimpeanu.

Come è nato il loro amore

La loro storia d’amore è iniziata grazie alla passione comune per il kickboxing. Georgian ha raccontato di essersi emozionato incontrando Elisabetta per la prima volta durante una lezione. “Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose” ha detto, ricordando il loro primo incontro. La loro relazione è cresciuta lentamente ma costantemente, portandoli a diventare una coppia felice e stabile.

Prima di incontrare Georgian Cimpeanu, Elisabetta Canalis ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. Oltre al matrimonio con Brian Perri, da cui ha avuto la figlia Skyler Eva, la showgirl ha avuto diverse relazioni famose, tra cui quella con George Clooney. Ma ora, con Georgian, sembra aver trovato una nuova serenità.

La loro storia ora va avanti da due anni, e Georgian sembrerebbe aver instaurato un ottimo rapporto con Skyler Eva, la figlia di Elisabetta.

