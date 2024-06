Fabrizio Corona in una diretta ha criticato il conduttore televisivo Alessandro Cattelan. Ecco cosa ha detto l’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona ha qualcosa da dire un po’ su tutti, anche su Alessandro Cattelan, l’amato conduttore televisivo della Rai. Durante una live su Twitch, l’ex re dei paparazzi non si è risparmiato, criticando duramente il lavoro di Cattelan. Ma vediamo che cosa ha detto.

Fabrizio Corona: “Alessandro Cattelan è un incapace”

Durante la diretta Twitch con Homyatol ha parlato senza filtri del conduttore televisivo Cattelan.

“Avete visto la sua trasmissione?” esordisce Corona, che continua “Fa flop in tutti i programmi“. A proposito dell’ultimo programma condotto da Cattelan, inoltre, ha aggiunto: “È un programma del ca**o, che fanno condurre a questo incapace e non si capisce il motivo. È uno show che costa 500mila euro a puntata. Come fanno a considerare questo ragazzo un conduttore da prima serata?“.

Il programma a cui si riferisce Fabrizio Corona è “Da vicino nessuno è normale”, che ha registrato risultati altalenanti. Ma non è stato l’unico programma condotto da Cattelan. Infatti, negli ultimi anni, passato alla Rai, Alessandro Cattelan ha condotto “Da grande”, l’Eurovision Song Contest del 2022 e lo show “Stasera c’è Cattelan”.

Fabrizio Corona su Alessandro Cattelan: “Non è simpatico, non è bello”

L’attacco di Corona non si è placato. “Attacco? Dico quello che penso. Non è simpatico, non è bello, non è intelligente, non fa ridere, fa programmi brutti, fa flop su Rai Due, fa flop su Rai Uno, fa flop su Netflix” afferma.

Poi fa un paragone con Stefano De Martino: “Stefano De Martino con programmi del cavolo triplica Cattelan, uno fa il 4% e uno il 13% di share“. E infine conclude: “Cattelan è peggio di Fazio, quello con la famiglia del Mulino Bianco, com’era Fedez con Chiara“.

Alessandro Cattelan risponderà alle dure critiche di Corona? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

