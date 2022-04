Zoe Cristofoli ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dall’amore per il terzino del Milan Theo Hernandez.

Con enorme gioia Zoe Cristofoli e Theo Hernandez hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, il piccolo Theo Junior. La coppia ha annunciato la nascita del bambino via social e il calciatore ha pubblicato una tenera foto del piccolo nella cui didascalia ha scritto: “Ti amo figlio”.

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli hanno realizzato il sogno di diventare genitori: nelle ultime ore via social la coppia ha presentato ai fan il piccolo Theo Junior.

La coppia aveva annunciato l’arrivo del primo bebè durante l’estate 2021, e i due avevano scritto: “Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia ti abbiamo desiderato tanto… e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto Amore. Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama Vita. Zoe e Theo, mamma e papà”. Mamma e piccolo stanno bene e sembra che presto Zoe Cristofoli potrà lasciare la clinica privata dove ha dato alla luce il bambino. Prima di trovare la serenità accanto al calciatore del Milan nel 2019, Zoe Cristofoli era stata accostata a Fabrizio Corona (ma la loro liaison si sarebbe presto conclusa in un nulla di fatto).

