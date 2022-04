A Uomini e Donne Tina Cipollari ha svelato per la prima volta quale sarebbe stato il grande amore della sua vita.

Tina Cipollari ha confessato per la prima volta a Uomini e Donne chi per lei avrebbe rappresentato il grande amore della vita. A quanto pare non si tratterebbe di Kikò Nalli, l’ex marito e padre dei suoi figli, né tantomeno di Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino con cui si vociferava che sarebbe convolata a nozze. “Nella vita c’è sempre un amore più importante che quando lo rivedi ti brillano gli occhi, più degli altri. Non possono essere tutti uguali…“, ha dichiarato Tina al programma tv.

Tina Cipollari

Tina Cipollari: il vero amore

Oggi Tina Cipollari ha archiviato la sua liaison con Vincenzo Ferrara e sembra che da qualche tempo stia frequentando un’altra persona (di cui però non è ancora emerso il nome). L’opinionista vamp ha dichiarato che sarà lei stessa a parlare della sua vita privata quando si sentirà pronta a farlo e nel frattempo, a Uomini e Donne, ha confessato di aver vissuto il grande amore della sua vita oltre 30 anni fa. Tina si è guardata bene dal fare il nome dell’uomo che avrebbe conquistato il suo cuore, ma in tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più. In futuro Tina svelerà qualche dettaglio in più in merito alla vicenda? Al momento sui social tutto tace.

Lei e Vincenzo Ferrara sono stati legati per circa 3 anni e, secondo indiscrezioni, avrebbero dovuto sposarsi non appena l’emergenza Coronavirus avesse permesso di dare il via ai preparativi. Purtroppo la storia tra i due si è presto conclusa in un nulla di fatto.

