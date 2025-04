Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono diventati genitori bis: le primissime foto

La coppia formata dal calciatore Theo Hernandez e dalla modella Zoe Cristofoli ha dato il lieto annuncio dell’arrivo del secondo figlio.

Dopo aver annunciato il sesso del bebè che stavano aspettando, ecco il lieto arrivo in casa di Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. La coppia ha comunicato la nascita della loro bambina. Si tratta, infatti, di una femminuccia che è subito stata accolta in modo caloroso e con alcuni scatti pubblicati subito sui social, già invasi da commenti e emoticon di affetto.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez genitori bis

Alcuni mesi fa, Zoe Cristofoli e Theo Hernandez avevano comunicato come la loro famiglia fosse pronta ad allargarsi con l’arrivo di un nuovo componente. A novembre, i due avevano fatto sapere che sarebbe presto arrivata una bambina a rendere la casa ancora più movimentata e ricca di gioia. In questo senso, la piccola sarebbe andata a fare compagnia al piccolo Theo Junior.

“Ci sono cose che vorresti tenere solo per te, che alla fine vale la pena di condividere”, aveva scritto Zoe in un post per motivare ai fan la scelta di comunicare pubblicamente l’arrivo del secondo figlio. In quella occasione, la coppia aveva organizzato un super gender reveal party che aveva fatto il giro del web e raccolto tantissimo affetto.

Le prime foto e l’annuncio

Lo stesso affetto che i due stanno ricevendo adesso con l’annuncio dell’arrivo della bimba. Zoe e Theo hanno mostrato le primissime immagini ancora in ospedale che vede la famiglia essersi allargata. Oltre a Theo Junior, ecco la piccolina. “Te Amo Hija”, ha scritto il terzino francese accompagnando il post Instagram con tutti i suoi affetti più cari. Tra i vari commenti che si leggono, è arrivato anche quello del Milan, club di appartenenza del giocatore, che si è congratulato con lui, e del compagno di squadra Camarda. Tra gli altri volti celebri, anche il commento di Cristina Buccino e moltissimi altri.