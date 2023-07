Primo messaggio social dopo quello che cercava di chiarire la situazione legata alle voci della leucemia. Parla Wanda Nara.

Sono settimane delicata per Wanda Nara e la sua famiglia. Nei giorni scorsi si erano sparse diverse indiscrezioni a proposito di un malessere molto grave per la showgirl argentina, moglie e agente del calciatore Mauro Icardi. La donna era stata data per malata di leucemia. Sebbene la notizia non abbia trovato riscontro in modo ufficiale, a confermare che qualcosa non vada troppo bene era stata la stessa interessata spiegando cosa davvero si sia riscontrato dalle analisi. Adesso, ecco un nuovo messaggio su come la donna ha trascorso l’ultima settimana…

Wanda Nara torna sui social dopo voci sulla leucemia

“La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dalle mie prime analisi. I miei figli hanno sempre scoperto tutto da me, ho sempre parlato e anche questa volta non avrei fatto eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati alla mano e con i miei tempi”. Erano state queste alcune delle ultime parole dell’argentina per rispondere alle voci sulla leucemia e spiegare come, in realtà, anche lei non sappia ancora bene cosa abbia.

Adesso, un nuovo messaggio, di ben altro contenuto, relativamente alla sua ultima settimana. Wanda ha condiviso su Instagram un post con alcune foto di come ha trascorso questi giorni indubbiamente ricchi di punti interrogativi, riposo e famiglia.

Nelle immagini si vede l’argentina che ha continuato comunque a lavorare – forse da casa – per qualche campagna pubblicitaria, ma soprattutto la si vede in momenti di grande serenità con la famiglia, con Icardi e le due bambine più piccole mentre giocano a carte. Con loro anche alcuni amici e componenti del team della Nara.

Insomma, nonostante le difficoltà evidenti e l’incertezza che ancora regna sulla sua salute, l’argentina può contare sul sostegno di tanti affetti cari.

Di seguito anche il post Instagram della showgirl argentina:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG