Un weekend di relax con qualche amico per Chiara Ferragni che ha scelto le Eolie e un’esperienza unica in catamarano…

Da una parte suo marito Fedez in Sardegna in un resort di lusso con i figli, dall’altra lei, Chiara Ferragni, in compagnia di qualche amico per un giro mozzafiato alle Eolie. L’imprenditrice digitale ha deciso di staccarsi per alcune ore dalla quotidianità di lavoro e casa e dedicarsi un po’ a se stessa. Per farlo ha scelto un’esperienza unica in catamarano il cui costo è davvero non alla portata di tutti…

Chiara Ferragni, il costo della vacanza in catamarano alle Eolie

Come anticipato, per questo weekend, la Ferragni ha deciso di staccare dalle solite abitudini della caotica vita lavorativa e, va detto, anche da quella intensa da mamma. L’imprenditrice digitale ha lasciato il compito a papà Federico di prendersi cura dei piccoli Leone e Vittoria ed è partita alla volta delle Eolie.

Per lei, al posto della classica vacanza ecco un viaggio unico su un catamarano, per un tour delle isole in tutta libertà.

è affidata a Magic Sailing Charter, azienda leader nel settore del noleggio delle imbarcazioni che propone diverse rotte, dalla Costiera amalfitana alle Egadi, fino ad arrivare alle isole siciliane.

Secondo i più esperti, il tour della bella Chiara e dei suoi amici è partito da Lipari dopo essersi imbarcati a Capo d’Orlando. Successivamente ci girerà da Panarea a Filicudi, fino ad arrivare alla suggestiva Vulcano.

A giudicare dalle foto pubblicate dalla donna, pare che il catamarano scelto sia un Lagoon 50 Thor. Si tratta di un’imbarcazione con 5 cabine doppie che può ospitare fino a 10 persone:

Se vi state chiedendo il costo di questo tipo di vacanza, i più esperti parlando di 13.400 euro, ovvero quello del tour completo della durata di una settimana. Chiara avrà scelto anche qualche altro comfort?

Di seguito alcuni scatti pubblicati in due post Instagram:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG