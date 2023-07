Chiara Ferragni alle Eolie, Fedez in una casa da sogno in Sardegna con i figli e non solo. Sui social un piccolo “giallo”.

Hanno scelto di trascorrere alcuni giorni di relax separatamente. Lei, Chiara Ferragni, è andata a fare un tour esclusivo delle Isole Eolie, lui, Fedez, invece, è rimasto con i figli ma si è diretto in Sardegna in una location da favola. Ed è proprio da questa esperienza padre/figli che sui social in queste ore c’è stato un piccolo “giallo”, per la verità, già risolto. Infatti, è apparsa nelle stories del rapper una ragazza…

Fedez in Sardegna con i figli e sui social spunta…

Come detto, mentre la moglie Chiara è in giro per le Isole Eolie, Fedez si trova in Sardegna con i figli in una casa di lusso, una villa o forse in resort, immerso nel verde e dotato di ogni comfort possibile.

Prato spettacolare, piscina e ambientazione davvero da urlo. Il modo migliore per far divertire Leone e Vittoria. Federico, però, non è rimasto totalmente solo. Infatti, tra le varie stories pubblicate, ecco diversi amici.

Infatti, il rapper ha invitato le persone in questo momento a lui più vicine. Si vedono Alex Mucci, creator di Onlyfans, e Davide Marra, che insieme a Federico conduce il podcast “Muschio Selvaggio” dopo l’addio polemico di Luis Sal.

Ma non è tutto. Infatti, ecco apparire anche una ragazza. O, per lo meno, delle mani femminili con lo smalto blu. Federico non la inquadra mai e questo ha insospettito diversi utenti.

Nessun problema, però, perché probabilmente Chiara è informata di tutti i presenti in casa insieme a loro e quasi certamente si tratta solo di un’amica dei presenti o di una collaboratrice.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina social che sostiene Federico e i Ferragnez:

